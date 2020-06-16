Суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода

Печерский суд Киева разрешил задержать подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью его привода на заседание.



"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - сообщает интернет-сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?".



Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.



Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Ранее Мангер не был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Сторона защиты заявила, что он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

