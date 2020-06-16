Кива анонсировал создание движения "Патриоты — За жизнь"

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформы – За жизнь" Илья Кива анонсировал создание общественного движения "Патриоты — За Жизнь", главными целями которого будет прекращение войны на Донбассе и наведение порядка по всей территории Украины и борьбы с хаосом.



Об этом он сообщил у себя в Facebook.



"Вы спрашивали, когда мы начнем действовать. Сегодня я заявляю о создании Общественного движения "Патриоты – За Жизнь", цель которого – достижение мира в нашей стране, законности и порядка. Это также борьба с хаосом, который уничтожает нашу страну", - сказал он.



В связи с этим Кива призвал присоединятся к движению всех, кому небезразлична судьба Украины.



"Все, кто готов к самопожертвованию, кто готов противостоять, - становитесь рядом! Вместе мы создадим для наших с вами детей то будущее, в котором они будут счастливы. "Патриоты – За Жизнь" - во имя мира для нашей Украины!" – рассказал он.

