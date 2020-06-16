"Укрзализныця" начала продавать билеты еще на четыре поезда

Укрзализныця запустила продажу билетов еще на четыре поезда: Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 15 июня.



Поезда начнут курсировать с 19 июня через день.



В частности, поезд №17/18 Харьков-Ужгород отправится из Харькова 19 июня, а из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768 767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня.



Компания также увеличивает периодичность курсирования некоторых поездов в туристические регионы страны. Так, с 18 июня поезд №10/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 /11 Киев – Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.



В Укрзализныце изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил, чтобы перевозить пассажиров к местам отдыха.



С18 июня запускает возможность перевозки в Одессу и оттуда авто в вагоне-автомобилевозе. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

