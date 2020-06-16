Стерненко отправили в Одессу под домашний арест

В понедельник, 15 июня, Шевченковский райсуд в Киеве избрал меру пресечения радикалу Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве человека, совершенном еще в 2018 году. Стерненко, как и ходатайствовала прокуратура, отправили под круглосуточный домашний арест, который продлится до 15 августа по месту его прописки в Одессе.

Во время заседания под зданием суда проходила акция протеста, сторонники радикала вступали в стычки с полицией.



Кроме того, ходатайство о заключении активиста на поруки суд отклонил.



При этом, по словам самого Стерненко, ему назначили домашний арест на территории военной части в Одессе и исполнение этого решения является невозможным.



"…По адресу прописки - в воинской части, куда меня даже не пустят. Это определение невозможно выполнить", - сообщил подозреваемій в убийстве в телеграм-канале.



Он также отметил, что из-за его неисполнения прокуроры в дальнейшем могут "просить содержания под стражей".



Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).



Речь о событиях, которые происходили еще в 2018. По версии СБУ, тогда Стерненко догнал Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив принадлежавшим ему ножом в сердце.