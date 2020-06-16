Marvel перезапустит Железного человека

Компания Marvel объявила, что легендарная история про культового Железного человека будет перезапущена. Автором нового эпизода станет писатель Кристофер Кэнтвелл, а нарисует их художник CAFU. Дизайн брони Железного человека разработан Алексом Россом. Об этом сообщается в тизере на YouTube-канале киновселенной.



В трейлере голосом персонажа Мстителей Ника Фьюри рассказывается о том, что Тони Старк будет "возвращен к своим истокам".



"В сентябре этого года Тони Старк вернется", - говорится в описании под видео.



Напомним, что назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel. Он показал наивысшую рентабельность инвестиций в картинах, где он был задействован. Оценивались кассовые сборы, мнение критиков и награды.





