Рэйшард Брукс и огонь на поражение

Как видно на видеозаписи, прибывший на место наряд полиции обнаружил пьяного Брукса спящим в своей машине возле окошка выдачи заказов ресторана быстрого питания. Полицейские вытащили Брукса из автомобиля и убедились в том, что он пьян. Видеозапись показывает, что полицейские ведут себя профессионально и вежливо, как и Брукс.

Проблемы начались тогда, когда сотрудники полиции сказали ему, что он слишком пьян, а поэтому ему нельзя садиться за руль. После этого они попытались надеть на него наручники. Брукс оказал сопротивление при аресте. Полицейские попытались повалить его на землю. На записи слышно, как один из них предупреждает Брукса, чтобы тот перестал сопротивляться, а иначе он применит электрошокер. Затем другой полицейский говорит ему убрать руки от электрошокера.



Брукс отнимаем электрошокер у полицейского и бросается прочь. Вот как эту сцену описала «Нью-Йорк Таймс»:



Запись с видеокамеры наблюдения у ресторана показывает, что полицейский Рольф преследует Брукса. Рольф перекладывает свой электрошокер из правой руки в левую и достает из кобуры пистолет. Убегая от преследователей, Брукс оглядывается и направляет украденный электрошокер на полицейского Рольфа, а потом производит выстрел. Вспышка электрошокера указывает на то, что Брукс особо не целился.



Полицейский Рольф отбрасывает электрошокер, поднимает пистолет и три раза стреляет в убегающего Брукса. Брукс падает на землю.



Следователь из следственного бюро штата Джорджия изложил вчерашние события следующим образом:



Из видео следует, что он убегает от полицейских Атланты, что в этот момент он оборачивается и направляет на полицейских электрошокер, который, как рассказали свидетели, принадлежал одному из полицейских. На видеозаписи видно, что когда он оборачивается, полицейский достает свое служебное оружие. В этот момент Брукс отворачивается от него. Как я полагаю, он намеревался бежать от них дальше.



Это видео непременно надо посмотреть. Ключевая последовательность событий начинается, когда убегающий Брукс поворачивается назад, чтобы выстрелить из украденного электрошокера в полицейского Рольфа. После этого Рольф достает пистолет и стреляет в Брукса, который в этот момент уже отвернулся от него. Вся эта драма продолжается ровно две секунды, о чем свидетельствует видеозапись. Следует понять, что в начале этих двух секунд Брукс стреляет из электрошокера по полицейскому, а тот за доли секунды (буквально) принимает решение расстегнуть кобуру и выстрелить в подозреваемого.



Полицейское управление Атланты трактует правила стрельбы на поражение следующим образом.



1. Когда полицейский (полицейская) обоснованно считает, что подозреваемый обладает смертоносным оружием или иным предметом, устройством или орудием, применив которое, он может причинить серьезное телесное повреждение или причинил его, и когда он (она) обоснованно считает, что подозреваемый создает непосредственную угрозу причинения телесного повреждения сотруднику полиции или другим лицам, либо



2. Когда есть основания считать, что подозреваемый совершил преступление, причинив серьезный физический ущерб или создав угрозу его причинения, а сотрудник полиции обоснованно считает, что в случае бегства подозреваемый создаст угрозу причинения физического ущерба другим людям.



Когда полицейским разрешено применять огонь на поражение?



«С точки зрения конституции, полицейским разрешено стрелять в двух обстоятельствах», — рассказал профессор Миссурийского университета в Сент-Луисе Дэвид Клингер, специализирующийся на вопросах применения силы. Первое обстоятельство — это «защита своей жизни и жизни других невинных людей». В полиции это называют нормой «защиты жизни». Второе обстоятельство, это когда подозреваемому надо помешать бежать. Но применять оружие в данном случае можно лишь тогда, когда полицейский считает, что подозреваемый представляет серьезную угрозу для других людей.



По словам Клингера, логика второго обстоятельства вытекает из решения Верховного суда по делу штата Теннесси против Гарнера. В том случае двое полицейских застрелили 15-летнего подростка, пытавшегося бежать с места преступления. (Он украл 10 долларов и кошелек, забравшись в дом.) В том случае суд постановил, что полицейские не вправе стрелять по каждому пытающемуся сбежать правонарушителю. Но как сказал Клингер, «по сути дела, они заявили, что полицейский обязан защищать людей от насилия; а если есть человек, пытающийся бежать, то в него можно выстрелить, дабы не дать ему скрыться».



Итак, есть два правовых стандарта: защита жизни и бегство преступника. В обоих случаях важно понимать, что неважно, есть ли реальная угроза, когда применяется сила. Важно другое — что у полицейского есть объективные и разумные основания считать, что угроза существует.



Итак, что мы имеем? Пьяный подозреваемый силой сопротивляется аресту, отнимает электрошокер у полицейского и стреляет из него, убегая от полиции. У полицейского, в которого стреляли, была одна секунда, чтобы решить, как поступить. Он выстрелил в убегающего подозреваемого. Представлял ли подозреваемый достаточно серьезную угрозу? Похоже, что от этого зависит аргумент о применении огня на поражение.



Давайте предположим, что сидевший за рулем в пьяном виде Рэйшард Брукс был бы сегодня жив, выполни он законные требования полицейских, которые обращались с ним обходительно. Давайте предположим, что Рэйшард Брукс был бы сегодня жив, не укради он у полицейского электрошокер и не примени он его против полиции. Давайте также предположим, что сжигать ресторан, как это сделала толпа в Атланте, не является обоснованной реакцией на действия полиции, которая застрелила подозреваемого на стоянке.



А теперь посмотрите видео и поставьте себя на место полицейского Рольфа. Смогли бы вы потребовать от убегающего подозреваемого прекратить стрельбу за долю секунды, находясь под огнем из электрошокера?



Может быть, полицейский Рольф (простите, уже бывший полицейский) действительно виновен в применении чрезмерной силы. Я жду результатов расследования. Но должен сказать, что не хотел бы я сейчас быть городским полицейским. А наши города скоро станут неуправляемыми.