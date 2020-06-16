Азиатский производитель смартфонов продолжает удерживать позиции на рынке

Обновленный дизайн, усовершенствованная техническая база, новые возможности для фото и видеосъемки – это «фишки», которыми порадует смартфон Сяоми Ми 10, доступный в сети авторизованных дилеров. Отличный вариант как для работы, так и для общения и для игр по сети.

Обновленная техническая начинка

Разработчики Mi 10 хорошенько поработали над внешним видом и «начинкой» девайса. Пользователи сразу обратят внимание на Super amoled экран с диагональю 6,67 дюймов. При любой степени освещенности заметные все оттенки фото или видео. Разрешающая способность экрана составляет 2340 х 1080 точек. Перечень других опций выглядит следующим образом:

HDR 10+;



4096 вариант настройки подсветки;



адаптационный режим подсветки;



защита от солнечных бликов;



автоматическая настройка уровня контрастности.

Впечатляющие возможности камеры

Искушенные пользователи внимательно изучают возможности любого девайса, который выходит на рынок. Разработчики модели Mi 10 постарались на славу. Сразу бросается в глаза камера, которая выдает разрешение в 108 мегапикселей. Повысит качество снимков система оптической стабилизации. Вне зависимости от погодных условий, каждый кадр будет идеальным. Девайс понравится фанатам панорамных съемок. Он обеспечивает угол захвата в 123º. Не останутся разочарованными поклонники съемки на расстоянии. Перечень других возможностей камеры выглядит следующим образом:

создание видео с разрешением 8к и 4к;



оперативная обработка созданных фото и видео;



добавление новых эффектов;



автоматическое устранение тени от телефона.

Новички, которые не хотят тратить время на изучение всех настроек, могут доверить всю работу смартфону. Выбрав автоматический режим, даже не профессионал получит качественные снимки. Фронтальная камера с 20-ти мега пиксельным сенсором создает видео с разрешение 1080 p при скорости до 30 fps. Внедрена опция поддержки HDR.





Множество возможностей по доступной цене

Стандартный комплект поставки включает непосредственно смартфон, UCB кабель, зарядное устройство. Помимо этого, в коробке расположена инструкция по эксплуатации, скрепка для открытия лотка с Sim. Оценить все достоинства модели можно лишь в случае ее покупки у авторизованного дилера. Клиент получает оригинальный смартфон, который легально ввезен в страну. Приятным дополнением станет официальная гарантия. В случае возникновения поломки, можно сразу обратиться в авторизованный сервисный центр.