Жену Зеленского госпитализировали

Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу. Сейчас ее состояние стабильное.



Об этом сообщили в Офисе президента.



Ранее ПЦР-обследование показало наличие коронавируса у Зеленской.



"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.



На данный момент Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.



"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - отметили в ОП.

