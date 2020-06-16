Через "Шегини" возобновили движение автотранспорта

Ночью восстановлено движение автотранспорта через пограничный пункт пропуска "Шегини - Медыка". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.



"В ночь на 16 июня пограничная стража Республики Польша сообщила о решении по восстановлению движения автотранспорта через пункт пропуска "Медыка". Этой же ночью Госпогранслужба Украины обеспечила возможность пропуска легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Шегини", напротив польского - "Медыка", - говорится в сообщении.



Отмечается, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска в "Шегинях" еще 20 мая. В общем, этим решением Кабинет Министров Украины возобновил работу 6 пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 - со Словакией, 4 - с Венгрией, 7 - с Румынией, 46 - с Молдовой и 1 - для морского сообщения.



"Сейчас на границе с Польшей функционируют 4 пункта пропуска для автомобильного сообщения: "Краковец - Корчева", "Рава-Руська - Хребенное" и "Ягодын - Дорохуск", а также пункт пропуска "Шегини-Медыка", - сообщили пограничники.

