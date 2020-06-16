Умер отец Петра Порошенко

Умер отец Петра Порошенко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщает сайт партии "Европейская солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце большого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - сообщает сайт партии во вторник.

Партия высказала соболезнования семье Порошенко.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник отца пятого президента госпитализировали с инсультом.

Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в Румынии.

23 июня 2009 года ему было присвоено звание Героя Украины.