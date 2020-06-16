Умер отец Петра Порошенко

Умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщает сайт партии "Европейская солидарность".



"Сегодня перестало биться сердце большого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - сообщает сайт партии во вторник.



Партия высказала соболезнования семье Порошенко.



По информации агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник отца пятого президента госпитализировали с инсультом.



Алексей Порошенко родился 11 июня 1936 года в Румынии.



23 июня 2009 года ему было присвоено звание Героя Украины.

