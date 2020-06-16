Законопроект о "нулевом декларировании" представят в ближайшее время – Гетманцев

Законопроект о введении так называемого нулевого налогового декларирования пока согласовывается между ветвями власти и будет представлен в ближайшее время. Об этом журналистам во вторник рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ( "Слуга народа"), сообщает корреспондент Укринформа.



"О нулевом декларировании - действительно законопроект есть, действительно, он проходит соглашение сегодня со всеми ветвями власти. Я думаю, что в ближайшее время мы его представим вам", - сказал Гетманцев.



Депутат также рассказал, что предусматривает этот законопроект.



"Подробнее, 5% - общая ставка декларирования, 9% - если активы находятся за границей или если деньги находятся за границей, 2,5% - если деньги вкладываются в государственные облигации внутреннего займа. Будет, если я не ошибаюсь, 9 месяцев на декларирование . Амнистия - дело добровольное, никто никого заставлять не будет", - отметил Гетманцев.



При этом депутат уточнил, что "нулевое декларирование" вряд ли успеют ввести до осени.



Как сообщал Укринформ, Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 июня во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" сообщил, что Кабинет министров планирует уже в этом году ввести в Украине так называемые нулевые налоговые декларации.



