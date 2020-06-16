Кучеренко: Один из самых богатых в Раде – "слуга народа" Герус. Богат тот, кто умеет хорошо монетизировать свой пост

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус стал одним из самых богатых депутатов фракции потому, что монетизировал свой пост, заявил в Facebook нардеп от "Батьківщини" и член того же комитета Алексей Кучеренко.

О том, что Герус вошел в топ-3 нардепов из "Слуги народа" по итогам декларирования имущества за 2019 год, накануне сообщил Комитет избирателей Украины.

"С огромным оптимизмом узнал, что коллега Герус с 38 млн грн состояния уверенно входит в тройку самых богатых в "Слуге народа". Вот что значит фарт в карточной игре", – написал Кучеренко.

Он добавил, что отрасли в это время происходит кризис, связанный с действиями Геруса,

"Уже девять месяцев энергорынок обворовывают малоизвестные трейдеры, приближенные к Герусу. Торгуют воздухом. Перепродают электроэнергию государственных производителей с большой маржой. Покупают у госпроизводителя и продают "Укрзалізниці". Преступное открытие импорта электроэнергии из России позволило отдельным заводам, преимущественно ферросплавным, сэкономить до 5 млрд грн. Другой вопрос, что все без исключения госкомпании этого рынка ушли в миллиардные убытки. "Центрэнерго", на которое менеджмент предназначался Кабмином, когда Андрей был представителем президента в Кабмине и мог указать на того "кто понятный", вывел 4 млрд грн по информации ФГИ. А по информации уважаемых журналичтив из "Схем" и Bihus.info, эти деньги осели в руках конкретного олигарха", – заявил политик.

Кучеренко написал также, что Герус "лично договаривался о снятии блокады для импорта российского угля", и этот уголь предназначался "Центрэнерго", а зарабатывали на нем "прокладки конкретного олигарха".

"Когда Андрей был представителем в Кабмине, он протянул пошлины на дизтопливо трубопроводным транспортом под патриотическим лозунгом борьбы с агрессором (как это ни смешно, учитывая открытие импорта электроэнергии уже в сентябре). Выиграл от этого конкретный топливный монополист – производитель дизтоплива, который к тому же еще и монополист инфраструктурный – имеет большинство перевалок нефтепродуктов на море. А как своему другу был благодарен пожалуй такой же фартовый сын своей американской мамы [глава НАК "Нафтогаз" Андрей] Коболев за протянутый в последний момент "анбандлинг" газотранспортной системы по своей схеме", – отметил нардеп.

Кучеренко считает, что все эти "подарки" дорогого стоят".

"Поэтому, богат тот, кто умеет хорошо монетизировать свои навыки или свой пост. Мне жаль адептов Геруса, которые протягивали импорт из России, которые покорно вносили правки в законодательство, открывали торговлю воздухом на рынке электроэнергии, которые собираются "п...здить зеленых", которые подарили нам "независимого регулятора" и нелепый "анбандлинг", – заявил он.