Банкам запретили штрафовать должников в карантин

Банки не должны начислять своим заемщикам штрафные проценты по кредитам, платежи по которым прекратились во время карантина. Соответствующий законопроект №3297 во вторник, 16 июня, приняла Верховная Рада.



Законопроект принят в целом и направлен на защиту предприятий и компаний от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина.



Законопроектом вносятся дополнения в Хозяйственный кодекс. Таким образом, его действие не распространяется на ипотечные и потребительские кредиты, выданные гражданам как физическим лицам.

