Аэропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы

Сегодня, 16 июня, международный аэропорт “Киев” отменил все регулярные международные пассажирские рейсы. Соответствующее решение было принято из-за продления карантина в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.



“Международный аэропорт „Киев“ не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года”, — указано в сообщении.



Так, администрация аэропорта рекомендует следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.



Впрочем, пока есть только два рейса, которые 16 июня такой предстоят. Оба на внутреннем сообщении:



• № 3N422: Киев — Ужгород, 18:00, авиаперевозчик “Урга”;

• № M9202 Киев — Запорожье, 20:00, авиаперевозчик “Мотор Сич”.

