Власти США частично снимут санкции с Huawei ради разработки 5G

Власти США сняли санкции, запрещающие американским компаниям сотрудничать с китайским концерном Huawei. На это они пошли ради совместной разработки цифровых сетей 5G.



Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил министр торговли США Уилбур Росс, передает DW.



По данным источников Reuters, ограничительные предписания изменят таким образом, чтобы американские компании могли сотрудничать с Huawei в разработке коммуникационных стандартов сети 5G. Они были введены после обвинений в адрес концерна в краже коммерческой тайны и тесных связях с правительством КНР.



В США неоднократно выражали уверенность, что Huawei слишком тесно связан с правительством КНР и потому может быть принужден к сотрудничеству в целях шпионажа и даже саботажа. Администрация Трампа настаивала на отстранении Huawei от внедрения сверхскоростных сетей передачи данных по технологии 5G. В китайском концерне обвинения отвергают.



В январе 2019 года Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров.



В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике".

