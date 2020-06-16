Столтенберг: блокирование заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией еще не снято

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатирует, что Украина заслужила статус партнера с расширенными возможностями, однако проблема блокирования заседаний Комиссии Украина-НАТО Венгрией по причине языкового закона еще не решена.



Об этом он сообщил во вторник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса, которое пройдет также в видео-формате по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.



"Союзники по НАТО приняли решение предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями, потому что Украина доказала, что она очень ценный партнер для НАТО. Это – путь дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. В отношении встречи на министерском уровне в рамках заседания Комиссии Украина-НАТО – проблема еще не разрешена. Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, значит ли факт предоставления Украина статуса то, что вопрос блокирования Венгрией заседаний на уровне министров также решен.



Как сообщалось ранее, 12 июня союзники по НАТО приняли решение, которым Украине был предоставлен статус партнера с расширенными возможностями. Венгрия продолжает блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне, выше уровня послов, уже несколько лет по причине несогласия с законом о языках, который, по мнению Будапешта, ущемляет права проживающей в Украине венгерского меньшинства.

