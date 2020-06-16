Кремль следит, как НАТО "абсорбирует новые страны"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, сообщает ТАСС во вторник, 16 июня. "Безусловно, мы на это обратили внимание", - сказал он.



Песков напомнил позицию Кремля "в отношении появления НАТО у российских границ".



"Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - сказал он.



Представитель Кремля также отметил, что в РФ не считают, что "когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах", то "это не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

