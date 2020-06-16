В США спустя 17 лет возобновляют смертную казнь

Соединенные Штаты Америки возобновляют смертную казнь на федеральном уровне впервые почти за два десятилетия. Этим летом казнят четырех преступников - насильников и убийц детей. Им введут препарат, который приводит к остановке дыхания.



Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США, опубликованном 15 июня.



"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полное судебное разбирательство в соответствии с нашей конституцией и законами. Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.



В Минюсте США уточнили, что речь идет о четырех преступниках, приговоренных к смерти за убийство детей. Двое из них также были признаны виновными в изнасиловании несовершеннолетних. Казни осужденных запланированы на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа этого года. Преступникам введут препарат, который приводит к остановке дыхания.



По данным СМИ, в последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. При этом в последние годы высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

