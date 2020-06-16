Новый нардеп Слуги народа принял присягу

На пленарном заседании Верховной Рады принес присягу перед парламентариями депутат от Слуги народа Денис Маслов.



"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - сказал Маслов.



ЦИК зарегистрировала народного депутата Украины Дениса Маслова., избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

