Зеленский распорядился усилить переговоры о покупке вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский приказал усилить международные переговоры о приобретении вакцины от коронавируса. Глава государства поручил внимательно следить за разработками будущей вакцины.



Об этом сообщили в Офисе президента.



Соответствующее поручение Зеленский озвучил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса при участии премьер-министра.



"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко в повестке дня", - отметил Зеленский.

