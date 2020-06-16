Зеленский подал в суд на Пояркова

Президент Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова за угрозы или насилие в его адрес.



Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.



Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшим, а Поярков обвиняемым.



30 июня Шевченковский районный суд Киева рассмотрит это дело. Начало заседания в 13:30.



По данным СМИ,в конце 2019 года, в эфире "Прямого" канала Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял Зеленского.



Во время эфира, Поярков назвал Зеленского "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Оскорбил он также семью президента, назвав его отца "тупым".

