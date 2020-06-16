Пользователи потратили $519 млрд в App Store за 2019 год

Американская корпорация заявила Apple, что приложения в App Store заработали в прошлом году 519 миллиардов долларов. Эти данные основаны на исследовании, проведенном Analysis Group.



Из этой суммы 413 миллиардов долларов приходится на покупки товаров и услуг.



Так, 268 миллиардов – это розничная торговля (Target и Best Buy), приложения для путешествий (Expedia и United) - 57 миллиардов, 40 миллиардов долларов - сервисы такси (Uber и Lyft) и 31 миллиард - доставка еды (DoorDash и Grubhub).



На втором месте по выручке оказались цифровые товары и услуги. В прошлом году году пользователи потратили на приобретение игр, книг, фоторедакторов, музыкальный и видеостриминг 61 миллиард долларов.



На рекламе и продаже дополнительного контента внутри приложений удалось заработать 45 миллиардов. Из них 20 миллиардов долларов получены от игр.



В Apple отметили, что в App Store имеется около двух миллионов приложений. А еженедельно магазин посещают полмиллиарда человек из 175 стран мира.

