Посол США при НАТО рассказала, когда Украина будет членом Альянса

В США заявили, что предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не заменит полноценное членство в Альянсе. Украина вступит в НАТО, "когда придет время".



Об этом во время видеоконференции заявила посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.



Она отметила, что Украина является важным союзником и партнером для НАТО, поэтому Украине и предоставили статус партнера с расширенными возможностями.



Посол добавила, что указанный статус не является альтернативой вступления в Альянс.



"Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент. Когда придет время, вопрос членства и предоставление плана действий по членству в НАТО будет на столе переговоров, США очень активно поддерживают Украину", - отметила Хатчинсон.

