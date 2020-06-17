Партия Шария проведет акцию протеста под Офисом президента

Популярный блогер и лидер политической партии Анатолий Шарий призвал сторонников его партии собраться на акцию протеста под стенами Офиса президента с целью добиться реакции высшего руководства страны на многочисленные избиения журналистов и произвол полиции по отношению к мирным гражданам. Как сообщила пресс-служба Партии Шария, мирная акция протеста пройдет на улице Банковой 17 июня.



"Сегодня власть показала абсолютное пренебрежение к своим собственным обещаниям и ко всем нам. В то время как Зеленский на самоизоляции проводит переговоры с Джастином Трюдо, в его государстве происходит беспредел и дебош по отношению к независимым сотрудникам СМИ", - говорится в заявлении партии.



Отмечается, что люди выходят на мирные акции и их избивают под надзором полиции, журналисты хотят исполнять свои обязанности, но их выталкивают с места событий под предлогом "защиты от самих себя".



Блогер также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. “Мы здесь, выйди к нам, а если не выйдешь, то мы будем приходить каждую неделю и перехватывать каждый твой приезд в области”, - заявил Шарий в видеообращении.

