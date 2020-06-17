Женщины составляют более 57% от всего количества зарегистрированных безработных на Украине

На конец мая количество зарегистрированных безработных на Украине составило 511 тыс. 388 человек, и более чем 57% из них - это женщины, сообщила руководитель проекта "Гендерное бюджетирование в Украине" Оксана Киселева.



"На конец мая количество зарегистрированных безработных составило 511 тыс. 388 человек, что почти на 59% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. От зарегистрированных безработных женщины составляют более, чем 57%. И если посмотреть на распределение по профессиям, то как раз на первом месте стоят работники в сфере торговли, общественного питания и услуг - именно те сферы, где больше всего сконцентрированы женщины", - сказала она в ходе онлайн-презентации исследования "Гендерное измерение пандемии Covid-19" во вторник.



По словам Киселевой, в этих сферах предлагается всего 2,9% от общего количества вакансий. "А это означает, что не хватает рабочих мест для женщин", - пояснила она.



В то же время, по ее словам, в сфере транспорта мужчины составляют 68,2% штатных работников, а также большинство руководителей частных предприятий в этой отрасли, и количество вакансий для этой группы составляет 18,3% от их общего количества.



Кроме того, Киселева подчеркнула, что карантин, введенный в связи с пандемией Covid-19, привел к росту уровня домашнего насилия на Украине.



"Бесспорно, возрастает уровень домашнего насилия. По официальным данным, которые размещены на сайте Национальной полиции Украины, в первом квартале 2020 года выявлено больше лиц, совершивших насилие в семье. В 2019 году за соответствующий период было 21 тыс. 762 человека, в 2020 году за соответствующий период - 25 тыс. 495 человек", - сказала она.



Кроме того, Киселева отметила, что на Украине женщины составляют 58% от всего количества инфицированных коронавирусом.



"Тенденция заболеваемости на Covid-19 во всем мире свидетельствует о том, что мужчины больше болеют и сложнее переносят заболевание. Это даже было объяснено особенностями как физиологического, так и поведенческого характера. Статистические данные на Украине не подтверждают эту тенденцию. У нас женщины составляют 58% от всего количества инфицированных коронавирусом",- пояснила она.



Руководитель проекта добавила, что распределение зарегистрированных больных по возрастным категориям в Украине также отличается от мировых. "Если во всем мире считается, что наиболее уязвимыми являются лица возрастом старше 80 лет, то на Украине возраст тех, кто болел коронавирусной инфекцией, является ниже", - проинформировала она. В частности, по данным исследования, в Украине распределение зарегистрированных больных по возрастным группам такое: 0-17 лет - 7%, 18-29 лет - 12%, 30-49 лет - 35%, 50-69 лет - 37%, 70 лет и выше - 9%.



Также Киселева указала на то, что женщины составляют более 80% штатных работников в области здравоохранения на Украине, подавляющее большинство медицинского и вспомогательного персонала.



"А надо сказать, что как раз вспомогательный персонал именно и занимается уходом за больными, то есть этот персонал больше времени проводит с больными и именно он оказывается наименее защищенным. Следовательно, на сегодняшний день мы имеем статистику, что каждый пятый из заболевших на коронавирус на Украине является медицинским работником, а поскольку женщины составляют более 80%, именно они подвергаются большим рискам заболеть на Covid, работая в медицинских учреждениях", - резюмировала она.

