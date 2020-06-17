В Раде предложили признать, что Украина "отдана на съедение" МВФ

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, ознакомившись с новым вариантом программы правительства, предложил пропрезидентской фракции "Слуга народа" признать, что Украина "отдана на съедение" Международному валютному фонду (МВФ) и американскому финансисту Джорджу Соросу.



Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Программа изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.



"Программа кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки… Напишите (обращается к депутатам "Слуги народа" – ред.) честно, что Украина завоевана и отдана на съедение Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос "выкачивает кровь" из Украины, МВФ убивает наши перспективы. Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы – клубнику некому убирать", - заявил Рабинович во вторник в эфире телеканала "112.Украина".



Политик считает, что главная цель нынешних властей – это "нагнетание антироссийской риторики". Он подчеркнул, что Украине необходимо налаживать отношения со странами СНГ, чтобы восстановить экономику, а не стремиться в Европу. "Нам всегда кажется, что государство – это серьезная машина, которая проводит анализ ситуации. Но это не так. Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой властью делать", - резюмировал Рабинович.

