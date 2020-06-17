Коронавирус выявили у сотрудника СНБО

COVID-19 диагностировали у одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Зеркало недели во вторник, 16 июня.



В связи с выявлением инфекции ведомство переходит в онлайн-режим работы.



"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - сказал Данилов.



По словам секретаря СНБО, речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в офисе президента на Банковой.



"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - подытожил Данилов.

