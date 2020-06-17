Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

Новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде с актером Дэниэлом Крейгом в главной роли получил даты премьер. Информация появилась в Twitter "бондианы".



Так, известно, что в Британии картина Не время умирать выйдет на экраны 12 ноября 2020 года. В американских кинотеатрах премьера состоится 20 ноября.



Мировая премьера была запланирована на апрель, но из-за вспышки коронавирусной инфекции ее перенесли.



По сюжету Джеймс Бонд отошел от службы и живет на Ямайке. Однажды к нему обращается его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ и просит помочь спасти похищенного ученого. Спецагент попадает в ловушку загадочного злодея, имеющего технологическое оружие.



Режиссером картины стал Кэри Фукунага. Главный саундтрек к фильму записала Билли Айлиш.



Новый фильм о Джеймсе Бонде стал 25-м по счету.





