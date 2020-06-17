Айран назвали правильным продуктом для людей с похмельем

Кандидат биологических наук Михаил Лущик уверен, что кисломолочный напиток айран не только полезен для пищеварения, а также хорошо подходит для разгрузочных дней или для очистки организма, но и спасает от похмелья, передает радио Sputnik.



"Айран - кислый продукт, поэтому, естественно, он повышает кислотность желудочного сока. Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная. Также этот напиток богат витаминами и микроэлементами, благотворно влияет на многие процессы в организме. Благодаря этим свойствам айран отлично подходит для разгрузочных дней и для очистки организма.



А еще этот кисломолочный напиток может облегчить состояние тех, кто накануне переборщил с алкоголем. В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Вполне однозначно, что айран в какой-то степени помогает при похмелье. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает", - отмечает Лущик.

