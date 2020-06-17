Лучшие блюда японской кухни с доставкой в Киеве

Готовые блюда с доставкой – услуга, набирающая популярность. Особенно востребовано экзотическое меню. Чаще всего украинцы предпочитают суши, роллы, салаты, лапшу и другие яства японской кухни. На сайте Sushi33.ua можно ознакомиться с ассортиментом и сделать заказ. Компания предлагает исключительно свежие, разнообразные, полезные блюда из натуральных ингредиентов. Жители столицы имеют возможность отведать их по демократичной стоимости.

Японская кухня с доставкой от Sushi33.ua

Меню сервиса «Суши33» включает в себя наименования, способные удовлетворить вкусы самых заядлых гурманов. В него входят:

суши и роллы, сеты для больших компаний;



разнообразные ланчи, состоящие из нескольких блюд;



бурито-роллы, в том числе для веганов;



легкие и пикантные салаты;



холодные и горячие супы;



пряный тайский рис;



лапшу и пасту с мясным или рыбным соусом;



чизкейки, маффины, мороженое и другие десерты;



хлебцы с начинками (сырной, мясной);



алкогольные и безалкогольные напитки к любому блюду.

Блюда японской кухни отличаются оригинальными ароматами и вкусами. Для их приготовления используются насыщенные витаминами и минералами водоросли, креветки, красная рыба, крабовые палочки, икра.

Особой популярностью среди клиентов пользуются суши с авокадо и баклажаном, морским гребешком и угрем, лососем, тунцом и т. д. Роллы представлены в не менее обширном ассортименте. Есть известные калифорния, филадельфия, сашими, нигири.

Почему стоит обращаться в Sushi33.ua

Доставка «Суши33» имеет множество преимуществ. К числу таковых относится, прежде всего, применение высококачественных отборных ингредиентов для каждого блюда. Компания гарантирует их свежесть, безопасность, полезность. Даже в летнюю жару суши и роллы сохраняют первоначальные качества. Для этого сервис использует специальные автомобили и оборудование, в которых поддерживается оптимальная стабильная температура.

Большой выбор – немаловажное преимущество компании. Общее число позиций превышает пять десятков. В меню можно найти блюда для поклонников мяса, морепродуктов, растительной пищи.

Для удобства клиентов предлагаются разные варианты оплаты, оперативная доставка, специальные наборы, позволяющие экономить деньги. По Киеву развозятся заказы бесплатно при условии покупок на определенную суму (зависит от времени суток). Постоянные клиенты могут рассчитывать на бонусы и участие в акциях.