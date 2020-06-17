Сторонники Шария и националисты проводят акции под Офисом президента (прямой эфир)

На улице Банковой под зданием офиса президента проходит протест сторонников Анатолия Шария. Об этом сообщает канал PavlovskyNews в Telegram в среду, 17 июня.



"Сегодня здесь заявлено проведение нескольких митингов. Сторонники Анатолия Шария будут требовать выполнения прав журналистов, а представители праворадикальных организаций собираются протестовать против Шария", - сказано в публикации.



При этом на месте присутствуют люди в белых халатах с надписями "психбольница #6". На Telegram-канале утверждают, что это националист Евгений Карась собрался лечить сторонников Шария. Группу в белых халатах остановили правоохранители на первом шлагбауме на подходе к ОП и не пускают дальше.



В свою очередь полиция заявила, что будет обеспечивать порядок во время акций в центре столицы.



"Сегодня на улице Банковой запланированы массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения. К охране правопорядка заступили полицейские и нацгвардийци", - сказано в сообщении.



Полиция также обратились ко всем гражданам с просьбой соблюдать требования законодательства, действовать в правовом поле и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем. Представителей СМИ призвали быть осторожными при освещении событий на этих мероприятиях и в случае возникновения опасных ситуаций - обращаться за помощью к полицейским.







