В Украине рекордное число новых случаев COVID-19
Накануне в Украине выявили 758 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные спецпортала СНБО в среду, 17 июня. При этом в течение суток был зафиксирован 31 новый летальный случай.
Таким образом, на утро 17 июня в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. Было проведено 517 995 ПЦР-тестов.
Статистика по областям:
Винницкая область - 1500 случаев;
Волынская область - 1554 случая;
Днепропетровская область - 1012 случаев;
Донецкая область - 338 случаев;
Житомирская область - 1147 случаев;
Закарпатская область - 1808 случаев;
Запорожская область - 538 случаев;
Ивано-Франковская область - 1849 случаев;
Кировоградская область - 592 случая;
Киев - 4026 случаев;
Киевская область - 2078 случаев;
Львовская область - 3227 случаев;
Луганская область - 66 случаев;
Николаевская область - 323 случая;
Одесская область - 1158 случаев;
Полтавская область - 281 случай;
Ровенская область - 2499 случай;
Сумская область - 230 случаев;
Тернопольская область - 1510 случаев;
Харьковская область - 1652 случая;
Херсонская область - 183 случая;
Хмельницкая область - 577 случаев;
Черновицкая область - 4082 случая;
Черкасская область - 564 случая;
Черниговская область - 440 случаев.