В Украине рекордное число новых случаев COVID-19

Накануне в Украине выявили 758 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные спецпортала СНБО в среду, 17 июня. При этом в течение суток был зафиксирован 31 новый летальный случай.



Таким образом, на утро 17 июня в Украине 33 234 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. Было проведено 517 995 ПЦР-тестов.



Статистика по областям:



Винницкая область - 1500 случаев;

Волынская область - 1554 случая;

Днепропетровская область - 1012 случаев;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1147 случаев;

Закарпатская область - 1808 случаев;

Запорожская область - 538 случаев;

Ивано-Франковская область - 1849 случаев;

Кировоградская область - 592 случая;

Киев - 4026 случаев;

Киевская область - 2078 случаев;

Львовская область - 3227 случаев;

Луганская область - 66 случаев;

Николаевская область - 323 случая;

Одесская область - 1158 случаев;

Полтавская область - 281 случай;

Ровенская область - 2499 случай;

Сумская область - 230 случаев;

Тернопольская область - 1510 случаев;

Харьковская область - 1652 случая;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 577 случаев;

Черновицкая область - 4082 случая;

Черкасская область - 564 случая;

Черниговская область - 440 случаев.



