Джонсон заявил о "большом прорыве" в лечении коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали "большой прорыв" в лечении коронавируса препаратом, который, по его словам, "доказал свою способность снижать риск смерти"



Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, сообщает Европейская правда .



Во время испытания препарата дексаметазона снизилась смертность среди тех, кто находился на ИВЛ - примерно на треть по сравнению с группой, получавшей стандартную медицинскую помощь.



Борис Джонсон сказал, что "шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены этим лечением".



Он заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела "первое надежное клиническое испытание" по поводу использования дексаметазона для лечения коронавируса, и поблагодарил тысячи пациентов в Великобритании, которые добровольно приняли участие в испытаниях.



Патрик Валанс, главный научный советник правительства, сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.



"Дексаметазон недорогой, очень доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире", - сказал он на пресс-конференции.



"Мы предприняли шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика", - заявил Джонсон.



На данный момент количество жертв коронавируса в Великобритании приближается к 42 тысячам, больных - до 300 тысяч.

