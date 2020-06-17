Moody's повысило рейтинги ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги украинского государственного ПриватБанка. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.



В частности по депозитам в национальной валюте рейтенг повышен с Caa1 до B3 по депозитам в иностранной валюте с Caa2 до Caa1, а базовая оценка кредитоспособности повышена с Саа1 до B3 с соответствующим улучшением прогноза рейтинга с "позитивного" на "стабильный".



Также Moody's повысило рейтинг риска контрагента и оценку риска контрагента ПриватБанка с В3 до В2.



Отмечается, что повышение рейтингов банка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, а также высоким уровнем рентабельности банка.



Как отметили эксперты Moody's, в 2020 году ПриватБанк демонстрирует значительные показатели рентабельности, опирающихся на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.

