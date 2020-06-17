Суд отклонил апелляцию на меру пресечения Федыне

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу нардепа Софии Федына относительно нарушения процедуры и законности в назначении и продлении ей меры пресечения.



Об этом Федина написала в Facebook.



«Киевский апелляционный суд должен был рассматривать мою апелляцию относительно нарушения процедуры и законности в назначении и продлении мне меры пресечения. Два месяца переносился. Когда мы пришли, судья сказал, что он единолично отклонил апелляцию», - отметила Федына.



Суд принял это решение 16 июня.



Как сообщалось, следователи центрального аппарата ГБР в конце ноября 2019 года направили на согласование в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении "в угрозе убийством в отношении Президента Украины" народному депутату Софии Федыне и волонтеру Маруск Звиробий. Дело возбуждено по факту их высказываний в адрес Президента Владимира Зеленского 26 октября 2019 года.



10 марта Печерский райсуд избрал Федыне мера пресечения в виде личного обязательства.



12 мая Федына сообщила, что Печерский райсуд не продлил ей меру пресечения в виде личного обязательства, поскольку сроки прошли, и сообщила, что ГБР предоставило документ, что досудебное следствие по делу, где фигурирует она и волонтер Маруся Звиробий, завершено, и что «достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд».

