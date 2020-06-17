В ООН прогнозируют сокращение прямых иностранных инвестиций в мире на 40%

Поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем 2019 года. К такому выводу пришли аналитики в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в связи с вредом пандемии коронавирусной инфекции, передает УНН.



"Кризис COVID-19 вызовет резкое сокращение потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Прогнозируется, что скоращение глобальных потоков ПИИ будет до 40 процентов в 2020 году по сравнению с их объемом в 2019 году в размере 1,54 триллиона долларов США", - говорится в докладе.



Согласно прогнозам, это приведет к тому, что впервые с 2005 года ПИИ составят ниже 1 трлн долл. США.



Также, согласно прогнозам, в 2021 году ПИИ сократятся еще на 5-10 процентов и начнут восстановление в 2022 году.

