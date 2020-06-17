Польша отменила авиарейсы из Украины

Правительство Польши отменило свое предыдущее решение о возобновлении авиасообщения с Украиной после снятия карантинных ограничений. Об этом в среду, 17 июня, сообщило издание Европейская правда.



По его данным, на 17 июня из аэропорта Киев были запланированы рейсы авиакомпании Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также рейс авиакомпании LOT в Варшаву.



"Все они отменены - как и обратные рейсы из Польши", - отмечает издание. При этом Польша в ночь на среду разрешила рейсы из стран-членов Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли - за исключением Великобритании, Швеции и Португалии.

