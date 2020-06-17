Зачем вам нужен VIP-номер: три причины покупки от экспертов Киевстар

Номер мобильного телефона может многое рассказать о владельце. Если в нем есть красивые повторения или простые запоминающиеся комбинации – значит, человек заботится о своем имидже и стремится превратить номер в своеобразную визитную карточку. При этом, чем больше в номере повторений одной цифры, тем он считается статуснее и авторитетнее.

Эксперты национального мобильного оператора Киевстар рассказали, что у них можно купить VIP номер стоимостью от 15 до 50 тысяч гривен. В комбинации будет пять или шесть повторений одной цифры. Такой номер точно не останется без внимания абонента, которому вы будете звонить. Подробнее о красивых мобильных номерах читайте в нашей статье.

Три причины купить VIP-номер

Специалисты Киевстар рассказали, что главными покупателями красивых номеров являются бизнесмены. Они готовы тратить огромные суммы на то, чтобы заполучить уникальную комбинацию, которую можно использовать в своих проектах. Причин, которые движут деловыми людьми, несколько:

Легкость запоминания. Номер телефона – главный инструмент общения бизнеса и клиентов. Поэтому очень важно, чтобы люди могли без ошибок его набирать и быстро запоминать.

Увеличение звонков. Статистика компании указывает на то, что на простой и красивый номер люди гораздо охотнее звонят. Прирост входящих коммуникаций отмечается на уровне 10-15%. Это высокий показатель, за который не жалко заплатить и значительную сумму, ведь деньги полностью окупятся прибылью от дополнительного потока клиентов.

Статус и солидность. VIP-номер подчеркивает факт того, что компания занимает уверенную позицию на рынке. Ведь фирмы-однодневки точно не будут вкладывать деньги в контактные номера. А компании, которые это сделали, не будут дискредитировать себя.

Простой и понятный номер также отлично работает в любой рекламе. Размещая его на баннере, можно получить на 30-50% больше обратной связи. А все потому, что люди не готовы тратить даже дополнительные секунды своего времени на изучение контактов. Они с большей вероятностью позвонят в ту компанию, чей номер запомнят «на лету» и введут без ошибок.

Три красивых номера, которые можно купить прямо сейчас

Если вы планируете запуск собственного бизнеса, но еще не определились с номером, специалисты Киевстар рекомендуют посетить каталог доступных VIP-номеров от оператора. Сегодня здесь насчитывается больше 15 предложений действительно уникальных комбинаций. Из доступных вариантов хочется отдельно выделить следующие предложения:

(098) 186-66-66 – простой номер с повторением из пяти цифр и легким произношением. Стоимость данного варианта составляет 15 000 грн.

(067) 333-33-13 – премиальная комбинация, которая вызовет восторг у любого абонента. Стоимость – 25 000 грн.

(067) 533-33-33 – статусный VIP-номер с максимально красивым начертанием и произношением. Стоимость данного варианта 50 000 грн.

Заходите на сайт Киевстар и подбирайте уникальную комбинацию для продвижения своего бренда. Удачной покупки!