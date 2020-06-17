Медики составляют 12% всех больных COVID-19 в Киеве - Кличко

Коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве заболело 582 медицинских работника, что составляет 12% от всех инфицированных киевлян. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.



"Всего за период пандемии в столице заболели 582 медицинских работника. То есть 12% от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них - подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие лечатся на самоизоляции. Уже выздоровели 249 медицинских работников и вышли на работу спасать здоровье и жизни киевлян", - сказал Виталий Кличко.

