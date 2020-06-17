Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

По состоянию на 17 июня 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.



Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.



Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.



Данные относительно определенных критериев из АР Крым и г. Севастополь отсутствуют.



Невозможность переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.



Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.



Как сообщал Укринформ, за прошлые сутки COVID-19 заболели 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, в целом за все время пандемии в Украине заболели 33 234 человека.



