Украинцам упростили получение паспорта РФ

В Российской Федерации в среду, 17 июня, вступил в силу закон, который отменяет для граждан Украины и Белоруссии обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.



Отмечается, что ранее украинцы могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Теперь же в случае, если они свободно говорят на русском, граждане Украины и Беларуси автоматически признаются носителями языка, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ, СССР или Российской империи.



По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, уровень знания русского языка будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления в миграционной службе.



В ведомстве допускают, что это позволит упростить получение гражданства для более чем 200 тысяч украинцев и белорусов, которые сейчас находятся в стране с видом на жительство.

