Ермак заявил, на “нормандских переговорах” разговаривает только на украинском
Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак заявил, что на переговорах в нормандском формате всегда говорит на украинском языке, а во время выступлений российкой делегации работает переводчик.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».
“Расскажу вам такую деталь: когда мы ведём переговоры в нормандском формате, я всегда говорю на украинском языке, а во время выступления Козака и российской стороны работает переводчик. Это принципиальная позиция”, - подчеркнул Ермак.
Как известно, Украину на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата представляет Андрей Ермак, Россию — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Источник: Укринформ
14:35