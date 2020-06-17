Ермак заявил, на “нормандских переговорах” разговаривает только на украинском

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак заявил, что на переговорах в нормандском формате всегда говорит на украинском языке, а во время выступлений российкой делегации работает переводчик.



Об этом он рассказал в интервью изданию «Левый берег».



“Расскажу вам такую деталь: когда мы ведём переговоры в нормандском формате, я всегда говорю на украинском языке, а во время выступления Козака и российской стороны работает переводчик. Это принципиальная позиция”, - подчеркнул Ермак.



Как известно, Украину на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата представляет Андрей Ермак, Россию — заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

