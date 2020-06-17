Новые условия продажи квартиры принадлежащей ребенку

Срочный выкуп недвижимости Киев предлагает не только людям, которые остро нуждаются в средствах и вынуждены быстро продавать свою недвижимость, даже зная, что купят её по цене, что заметно ниже рыночной. Но если недвижимость нужно реализовать максимально быстро, и нет времени ждать более выгодного покупателя, стоит обратить внимание на предложения от агентств. В таком случае ваше жилье будет реализовано быстро, и средства за него вы получите сразу же – максимум через несколько дней.

Но процедура простая только для людей, которые являются единственными владельцами и права на квартиру больше никто не имеет. Но есть случаи, когда продать необходимо квартиру, имеющую несколько владельцев. А особенно сложно, если одним из этих владельцев является несовершеннолетний. Как правило, подобные операции проводятся под надзором попечительского совета Украины.

Поскольку действующее законодательство ограничивает возможности несовершеннолетних, оно же должно защищать их имущественные права, пока ребенок не вырастет и сможет делать это самостоятельно. Государство признает сделки о продаже имущества несовершеннолетних только в том случае, если рассматриваемые операции не нарушают интересы и права ребенка. Это указано в семейном, гражданском и жилищном праве Украины.

Но это не значит, что заключение таких договоров в принципе невозможно. Согласно новой практике, если квартира находится в собственности ребенка, её продажа возможна только при соблюдении правил, описанных в законе. В частности, много об этом написано в ст. 177 Семейного кодекса. Там указано, что родители имеют право распоряжаться имуществом малолетних детей исключительно в интересах этих детей.

Помимо этого стоит уточнить следующие нюансы:

родители имеют ограничения на операции с недвижимостью, требующие составления договоров с нотариальным подтверждением;

заключение договоров на недвижимость ребенка возможно только после получения разрешения от госорганов опеки и попечительства.

Несмотря на довольно жесткий контроль, родители или даже опекуны могут претендовать на выполнение следующих манипуляций:

отказаться от имущественных прав, выдаваемых ребенку;

выдавать от имени ребенка обязательства письменного типа.

То есть, действовать вообще без какого-либо контроля родители и опекуны не могут. Особенно в таких вопросах, как продажа имущества, принадлежащего исключительно ребенку. Под запрет подпадают операции, если имеются следующие обстоятельства:

родители были лишены родительских прав (оба или только один);

органы опеки отобрали ребенка, но не лишили родителей прав;

родители сообщили в госорганы неверные или заведомо ложные сведения;

в госорганы не были предоставлены сведения и документы о совершенной сделке и не получено согласие на рассматриваемую манипуляцию;

квартира, которую родители хотят продать является частью рассматриваемого в суде дела (оспариваются права на неё или т.п.);

госорганы подозревают, что при продаже недвижимости будут нарушены имущественные права ребенка.

Чтобы родителей не смогли обвинить в нарушении закона, в попечительские органы следует заранее подготовить документы и вовремя их предоставить. В частности потребуются следующие бумаги:

заявление (личное для каждого родителя);

паспорта собственников и свидетельство о рождении ребенка;

идентификационные коды собственников недвижимости и код ребенка;

справка о составе семьи.

Это если говорить о персональных документах жильцов. Помимо этого потребуются документы на квартиру, включая технический паспорт жилья и другие бумаги. Только если проверка прошла удачно, сделка будет признана законной, и вы получит требуемые документы.