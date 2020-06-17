Оператор СП-2 обжаловал решение немецкого регулятора

Оператор проекта Северный поток-2 компания Nord Stream 2 AG обжаловала в суде решение немецкого сетевого агентства, отказавшего проекту в освобождении от норм газовой директивы ЕС, сообщает в среду, 17 июня, Интерфакс со ссылкой на компанию.



"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения ФСА в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 настаивает, что на 23 мая 2019 г. газопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. Компания приняла безвозвратные инвестиционные решения на миллиарды евро, основываясь на действовавшей правовой базе, задолго до того, как Европейская комиссия объявила о намерениях изменить Газовую директиву", - заявили в компании.



Там также отметили, что подали иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС.



Напомним, 15 мая немецкий регулятор отказался выводить СП-2 из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС.



При этом он на 20 лет освободил от газовых правил ЕС Северный поток.



Согласно обновленной директиве, на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, распространяются нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

