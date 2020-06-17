Совет ЕС планирует рассмотреть на этой неделе ход выполнения "минских договоренностей"

Члены Совета Европейского союза во время видеоконференции 19 июня обсудят ход выполнения "минских договоренностей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Совета Европейского союза.



"Видеоконференция начнется в 10:00 традиционным обменом мнениями с президентом Европейского парламента Дэвидом Сассоли. Мы начнем нашу встречу с короткой презентации премьер-министра (Хорватии Андрея - ред.) Пленковича о результатах хорватского председательства в Совете. Я хотел бы очень искренне поблагодарить за его упорный труд и преданность в особо сложное время. После этого президент комиссии Урсула фон дер Ляйен и я доложим о видеоконференции с премьер-министром Великобритании, которая состоялась 15 июня. Затем президент Европейского центрального банка ознакомит нас с экономической ситуацией. В конце встречи мы кратко коснемся состояния выполнения "минских договоренностей", - написал Шарль Мишель в письме-приглашении к членам Совета Европы.



Указано, что центральной темой встречи будут финансовая перспектива и план восстановления. Это будет первое обсуждение подобного пакета после его публикации 28 мая.



Также указано, что во время конференции обсудят:



▪️ реагирование ЕС на кризис;

▪️ направление усилий в наиболее пострадавшие сектора;

▪️ размер и продолжительность различных элементов плана восстановления;

▪️ определение лучших способов распределения помощи и выдачи займов и грантов;

