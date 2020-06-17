Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля

Кабинет министров проголосовал за продление адаптивного карантина в Украине до 31 июля. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает корреспондент УНН.



"Проектом акта предлагается продлить на территории Украины и регионов с учетом эпидемической ситуации в регионах карантин до 31 июля 2020 года. Также мы предлагаем ввести дополнительные признаки по нашему карантину и по мерам. Главное - это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. Если она превышает 50% - то надо усиливать карантин. Затем, среднее количество тестирований, которое проводится. Оно устанавливается сейчас на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Затем коэффициент выявления случаев инфицирования. Показатель динамики роста случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



Он отметил, что это показатели, которые будут давать возможность четко отслеживать ситуацию на территории каждого региона в условиях адаптивного карантина.



"Если ухудшаются в том или ином регионе, соответственно, эти признаки, то решением комиссии региональной ТЭБ и ЧС принимается решение об усилении или по смягчению карантинных мероприятий с учетом представления главного санитарного врача в том или ином регионе", - добавил Максим Степанов.



Проект акта проголосовали с доработкой с секретариатом Кабинета министров Украины.

