Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

Лучшим местом в мире для работы и бизнеса стал Сингапур. Об этом заявил швейцарский Институт развития управления (IMD), пишет CNBC.

Сингапур лидировал в рейтинге и в прошлом году.

На втором месте лучших мест для работы и бизнеса стоит Дания, замыкает тройку Швейцария.

Далее в рейтинге:

Нидерланды
Гонконг
Швеция
Норвегия
Канада
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты

Китай с 14 места опустился на 20. Люксембург оказался на 14, на 17 - Германия, на 19 - Великобритания.

Украина заняла 55 место в рейтинге лучших мест для работы и бизнеса. Наша страна уступила Казахстану (42 место) и России (на 50 позиции).

Замыкает список Венесуэла.

Всего в рейтинге 63 страны.

При составлении списка авторы рассматривали эффективность правительства, состояние экономики, инфраструктуры и эффективность бизнеса. Были использованы статистические локальные и международные данные. Также опрашивали глав различных компаний.