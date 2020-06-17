Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса

Лучшим местом в мире для работы и бизнеса стал Сингапур. Об этом заявил швейцарский Институт развития управления (IMD), пишет CNBC.



Сингапур лидировал в рейтинге и в прошлом году.



На втором месте лучших мест для работы и бизнеса стоит Дания, замыкает тройку Швейцария.



Далее в рейтинге:



Нидерланды

Гонконг

Швеция

Норвегия

Канада

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенные Штаты



Китай с 14 места опустился на 20. Люксембург оказался на 14, на 17 - Германия, на 19 - Великобритания.



Украина заняла 55 место в рейтинге лучших мест для работы и бизнеса. Наша страна уступила Казахстану (42 место) и России (на 50 позиции).



Замыкает список Венесуэла.



Всего в рейтинге 63 страны.



При составлении списка авторы рассматривали эффективность правительства, состояние экономики, инфраструктуры и эффективность бизнеса. Были использованы статистические локальные и международные данные. Также опрашивали глав различных компаний.

