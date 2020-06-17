Названо лучшее в мире место для работы и бизнеса
Лучшим местом в мире для работы и бизнеса стал Сингапур. Об этом заявил швейцарский Институт развития управления (IMD), пишет CNBC.
Сингапур лидировал в рейтинге и в прошлом году.
На втором месте лучших мест для работы и бизнеса стоит Дания, замыкает тройку Швейцария.
Далее в рейтинге:
Нидерланды
Гонконг
Швеция
Норвегия
Канада
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты
Китай с 14 места опустился на 20. Люксембург оказался на 14, на 17 - Германия, на 19 - Великобритания.
Украина заняла 55 место в рейтинге лучших мест для работы и бизнеса. Наша страна уступила Казахстану (42 место) и России (на 50 позиции).
Замыкает список Венесуэла.
Всего в рейтинге 63 страны.
При составлении списка авторы рассматривали эффективность правительства, состояние экономики, инфраструктуры и эффективность бизнеса. Были использованы статистические локальные и международные данные. Также опрашивали глав различных компаний.