Что такое сервис написания эссе "Essay Writing Service"?

Прежде чем перейти к описанию работы самого сервиса, стоит разобраться, для чего кому-то может понадобится писать эссе. В нашей системе образования такое задание редко встречается. В основном, учителя просят написать сочинение или изложение. Эссе отличается от упомянутых заданий большей свободой, хотя в нем тоже присутствует определенная структура, которой нужно придерживаться. В зарубежных учебных заведениях написание эссе – привычное задание, которым никого не удивишь. Его могут попросить написать преподаватели всевозможных предметов, не только литературы и языка. Задание пользуется популярностью во время экзаменационных сессий и очень сильно влияет на финальную оценку по предмету. Именно поэтому многие школьники и студенты за границей пользуются услугами сервисов по написанию эссе.

Во время экзаменов, студентам приходится писать по 5-7 эссе по разным предметам. Поскольку процесс написания достаточно трудоемкий, не у всех находятся силы и время для того, чтобы справиться со всеми заданиями. В таком случае студенты обращаются за помощью к профессиональным писателям – райтерам. Разные райтеры специализируются на разных предметах и разных типах эссе. Некоторые сервисы сами находят подходящего райтера клиенту, основываясь на его индивидуальных запросах. Другие же предоставляют клиенту право самому выбрать себе помощника из списка. Многие компании также делят райтеров на разные категории: носитель языка, топ-райтер, который специализируется в запрашиваемой тематике эссе, и т.д. Все зависит от важности задания и суммы, которую клиент готов заплатить за услуги.

Чтобы запустить процесс написания эссе, клиенту нужно заполнить форму заказа и указать его детали. После ее заполнения, стоимость заказа появится на экране и клиент может решить, устраивает ли его эта сумма. Как только он нажимает кнопку «Заказать», начинается отсчет времени до планируемой доставки готового эссе. Клиент и райтер вместе трудятся и, в результате, у клиента появляется пример хорошо структурированного текста. Он может использовать это эссе как шаблон для написания других работ, или же как один из источников информации. Самое главное в данного вида сервисах – отсутствие плагиата. Ведь скопировать содержание на просторах интернета не составляет труда, а вот написать что-то оригинальное – задача не из легких. Essay Writing Services пользуются популярностью, потому что позволяют студентам быстрее справляться с их заданиями и получать высокие баллы за них. К тому же, стоимость услуг в большинстве случаев не доставляет студентам никакого дискомфорта. Сумма вырастет в разы только в случае, если заказывать масштабные работы – диссертации и исследовательские наработки.