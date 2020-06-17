Шмыгаль: через 10-15 лет в Украине будут проблемы с выплатами пенсий

Сейчас для государства приоритетом является введение накопительной системы пенсий, ведь через 10-15 лет уже возникнут проблемы с пенсионными выплатами по текущей системе. Об этом во время презентации программы действий правительства на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.



"Через 10-15 лет будут сложности с пенсионными выплатами. Приоритет - накопительные пенсии. Планируется вводить 2 и 3 уровня пенсионной реформы", - сообщил Шмыгаль.



Он также отметил, что будет пересматриваться уровень минимальной зарплаты и потребительская корзина.

