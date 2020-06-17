Зеленский пообещал медикам повышение зарплат

Президент Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей второго звена в Украине находятся на недопустимо низком уровне. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба ОП в среду, 17 июня.



В частности, Зеленский обсудил возможность повышения зарплат врачам, медсестрам и санитарам, работающим в учреждениях вторичного звена, с 1 сентября, пока не будет отработана новая система начисления зарплат в пределах медицинской реформы с 2021 года.



"Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты", - сказал Зеленский.



На повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно, что позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам - на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.



В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тысяч гривен, а младшего - приблизится к 6 тысячам гривен.

